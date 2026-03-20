Reactivan polémico proyecto cerca de campo dunar de Concón: Fue aprobado por comité de ministros de Boric

20 mar. 2026 - 14:00 hrs.

Las dunas del sector cercano al campo dunar de Concón han sido durante años escenario de una intensa expansión inmobiliaria. Si bien parecía un tema zanjado, la sorpresiva decisión del comité de ministros del gobierno saliente de Gabriel Boric, volvió a encender la polémica.

En la instancia, se aprobó a Makroceano, un proyecto habitacional de 9 pisos con cerca de 150 departamentos cercano al campo dunar de Concón. Un diseño moderno con vista al mar, ambicioso y llamativo por donde se le mire.

Se aprueba polémico proyecto inmobiliario

Hasta el 2019 se iba a construir, al igual como se construyó el edificio Makromar, que está en el mismo terreno. En 2024 fue rechazado por la comisión, la empresa apeló, y ahora el comité de ministros lo aprobó.

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Esto último generó la reacción de movimientos medioambientales y vecinos del sector, quienes cuestionaron la intervención en cercanías del campo dunar, debido al alto impacto que podría generar.

El equipo de Mucho Gusto intentó en varias oportunidades contactarse con la Municipalidad de Viña del Mar, sin embargo, tanto la casa edilicia como el ministerio de Medio Ambiente, declinaron en entregar declaraciones.

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