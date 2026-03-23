¿Team verano o invierno? Jaime Leyton revela su postura ante controversial debate
A poco más de una semana de que finalice marzo, se dio término al verano en Chile y comenzó la temporada de otoño. Un cambio de estación que muchos, cansados de las altas temperaturas, celebran, mientras otros lo miran con tristeza.
Es en este contexto que surge una de las mayores controversia que llegan a dividir familias y romper amistades: ser team verano o invierno.
En Mucho Gusto, José Antonio Neme, a quien de vez en cuando le gusta ver arder el mundo, quiso incomodar con humor al meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, con esta pregunta.
¿De qué lado está Jaime Leyton?
"¿Usted es más veranista, inviernista, le complica el frío, le complica el calor? Uno nunca le pregunta eso a los meteorólogos", planteó el conductor del matinal.
Sin miedo a críticas en redes sociales, Leyton aseguró que "muy sinceramente prefiero el calor que el frío, porque en el frío me cuesta mucho concentrarme. Me paraliza, me enfría los pies".
Agregó que "soy más bien estacionalista, me gusta que se marque bien cada estación, porque mucho tiempo pegado en el calor como que ya empieza a aburrir, mucho tiempo con frío igual".
