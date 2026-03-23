Detenido tras intento de asalto a banco en Providencia: Portaba arma de aire comprimido y granada simulada

23 mar. 2026 - 09:39 hrs.

Un sujeto fue detenido en horas de la mañana de este lunes tras intentar robar una sucursal bancaria en la comuna de Providencia.

Los hechos se registraron alrededor de las 8:30 horas, cuando personal de BancoEstado ingresaba a su turno en la entidad ubicada en Avenida Salvador esquina Quebec, frente al Hospital del Salvador.

Detienen a hombre que intentó asaltar banco

En ese momento un hombre irrumpió con un arma aparentemente de fuego, con la intención de realizar un atraco.

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Ante la presencia del antisocial, los funcionarios escaparon rápidamente del lugar. Sin embargo, un guardia de seguridad habría quedado atrapado en el segundo piso.

Al dar aviso a las autoridades, se desplegó un amplió operativo policial en el lugar, que terminó con el ladrón detenido en los alrededores de la sucursal bancaria.

Según detalló el teniente coronel de Carabineros Gustavo Tapia, de la Prefectura Oriente, el sujeto portaba un arma de aire comprimido, además de un recipiente con gas pimienta y una granada simulada.

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