Horas claves: Inminente anuncio del Gobierno sobre cambios al Mepco que impactará en precios de combustibles

23 mar. 2026 - 11:05 hrs.

Este lunes sería un día clave para el futuro del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), ya que el Gobierno presentará las modificaciones al sistema que podrían causar un alza histórica del petróleo y sus derivados.

Recordemos que el Mepco es un mecanismo que estabiliza el precio de venta de la gasolina y del petróleo diésel. Este opera a través de incrementos y rebajas a los impuestos específicos a los combustibles.

Se viene importante anuncio sobre el Mepco

Según publicó La Tercera, se espera que esta noche el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, realice anuncios respecto a los cambios del Mepco, así como medidas destinadas a amortiguar el impacto.

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De acuerdo con ese medio, se darían a conocer dos decisiones: las medidas que serán aplicadas mediante decreto, junto con el proyecto de ley que requerirá tramitación en el Congreso.

En la antesala de lo que serán los anuncios, el periodista económico de Meganoticias y Mucho Gusto, Roberto Saa, señaló que estos cambios podrían significar que este jueves las bencinas en Chile tengan un alza que bordearía los $90 y $100 por litro.

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