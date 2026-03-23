Ruidos, disparos y drogas: Toma Nuevo Amanecer no para de crecer y genera inquietud entre vecinos de Cerrillos

23 mar. 2026 - 11:55 hrs.

En la comuna de Cerrillos está emplazada la toma Nuevo Amanecer, una de las más grandes de la Región Metropolitana. En sus más de cinco años de existencia, el campamento no para de crecer, alcanzando una población cercana a las 15.000 personas.

Vecinos de villas colindantes al campamento construido sobre el otrora relleno sanitario de la comuna, están cansados de las fiestas interminables, delincuencia y el tráfico de drogas.

Vecinos cansados con la toma Nuevo Amanecer

"Todos los domingos es un ruido espantoso. Ya no es música agradable, es una música espantosa que uno se levanta, cierra todo, intenta descansar y no se puede", señaló a Mucho Gusto una de las personas que vive en cercanías a la toma.

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Muchos vecinos son adultos mayores y no solo deben soportar el ruido de la música de la gigantesca toma, sino también balazos, fuegos artificiales y enfrentamientos armados. Es una comunidad atemorizada.

Imágenes exclusivas de Mucho Gusto mostraron cómo, alrededor de viviendas de hasta dos pisos y de material ligero, se ubican barberías, panaderías, restaurantes, iglesias y hasta una discoteca.

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