Coimas y violencia: Bandas de mecheros ofrecen hasta $250 mil a guardias para dejarlos robar en supermercados

23 mar. 2026 - 12:45 hrs.

En redes sociales abundan los videos de guardias de locales comerciales combatiendo a mecheros. Se tratan de registros que muestran el actuar de estos ladrones que pasaron de ser solitarios a actuar en verdaderas bandas.

Mega Investiga indagó en los registros de este nuevo fenómeno que acumula miles de reproducciones en plataformas digitales. Roberto Robles, más conocido como "El guardia de TikTok", quien comparte su día a día enfrentando mecheros de supermercado, también entregó su testimonio.

El joven cuenta con miles de reproducciones gracias a registros de violencia dentro de los supermercados, de riñas que muchas veces se salen de control.

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Aseguró que la organización de los mecheros es de tal forma que se han vuelto recurrentes las coimas a guardias de seguridad. Por el robo completo de un carro dijo haber recibido una oferta de $250 mil, mientras que $100 mil por el robo de una bolsa repleta; una propuesta que él rechazó.

Las bandas de mecheros más conocidas

Eduardo Hernández, gerente legal de Alto Chile, empresa que asesora jurídicamente a la industria de los supermercados en nuestro país, contó que en los últimos cinco años han identificado al menos a 10 bandas de mecheros operando en las distintas cadenas del país.

De acuerdo, con el análisis, existen tres bandas de mecheros que están en la mira constante de los supermercados. Se trata de la banda del Painemal, más conocidos como "Los guatones", con 14 integrantes identificados; la banda del "Pan de Pascua", que reúne a 21 miembros; y la agrupación de 7 mecheras conocida como "Las mujeres carniceras". En total, estas tres bandas han recibido 276 querellas en los últimos cinco años.

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