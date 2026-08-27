Inusual hallazgo de pato en ribera de río Mapocho: Esta es la historia detrás de su presencia

27 ag. 2026 - 11:00 hrs.

Un equipo de Mucho Gusto tuvo esta mañana de jueves un inusual encuentro con un pato en la ribera del río Mapocho, en la comuna de Providencia, Región Metropolitana.

La periodista Darynka Marcic relató que se encontraban en las cercanías del hotel Sheraton de Santiago, cuando, al mirar el río, hallaron al tierno y solitario animal.

Su extraña presencia en la zona tiene una explicación. Debemos remontarnos cerca de siete meses atrás, cuando Carlos, funcionario municipal dedicado al aseo y ornato, encontró al animal cuando apenas era un polluelo.

Mega

"Lo encontré entre medio de las rocas, era chiquitito, por lo que lo rescaté, lo abrigué y lo dejé escondido en una maleza", relató el hombre, quien daba muestra de su felicidad por el animal.

Comentó que trabajadores y peatones alimentan al pato, a quien han querido rescatar en varias oportunidades, pero este se ha mostrado contrario y arranca del lugar.

Todo sobre Darynka Marcic