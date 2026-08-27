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"Hasta 20 milímetros": Jaime Leyton revela a qué hora comenzará la lluvia en Santiago este jueves

  • Por Sebastián Paillafil

Santiago amaneció este jueves 27 de agosto con cielos cubiertos y neblina. Sin embargo, a medida que avanzó la mañana, el sol comenzó a hacer cada vez más protagonista.

Pese a estas condiciones climáticas, las lluvias no se despedirían de la capital. Y es que se espera que en el transcurso de la jornada retornen las precipitaciones.

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A esta hora lloverá en Santiago

Así lo indicó el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, el que adelantó que durante la tarde regresarían los chubascos a Santiago, con una cantidad superior a la registrada el día anterior.

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"Vamos a tener precipitaciones más importantes, 15 a 18 milímetros, tal vez 20 milímetros en algunos sectores", estimó Leyton durante su participación en Mucho Gusto.

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El especialista indicó que será una precipitación distribuida irregularmente en el espacio. Es decir, no todos los lugares de la capital van a recibir la misma cantidad de agua lluvia.

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