"Hasta 20 milímetros": Jaime Leyton revela a qué hora comenzará la lluvia en Santiago este jueves

27 ag. 2026 - 10:05 hrs.

Santiago amaneció este jueves 27 de agosto con cielos cubiertos y neblina. Sin embargo, a medida que avanzó la mañana, el sol comenzó a hacer cada vez más protagonista.

Pese a estas condiciones climáticas, las lluvias no se despedirían de la capital. Y es que se espera que en el transcurso de la jornada retornen las precipitaciones.

A esta hora lloverá en Santiago

Así lo indicó el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, el que adelantó que durante la tarde regresarían los chubascos a Santiago, con una cantidad superior a la registrada el día anterior.

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"Vamos a tener precipitaciones más importantes, 15 a 18 milímetros, tal vez 20 milímetros en algunos sectores", estimó Leyton durante su participación en Mucho Gusto.

El especialista indicó que será una precipitación distribuida irregularmente en el espacio. Es decir, no todos los lugares de la capital van a recibir la misma cantidad de agua lluvia.

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