"Dos piezas de mi colección": Neme sorprende a Karen Doggenweiler con especiales regalos por su cumpleaños

27 ag. 2026 - 09:45 hrs.

Este jueves 27 de agosto, Karen Doggenweiler está de cumpleaños, motivo por el que la edición de Mucho Gusto fue solo de festejo y también de regalos.

Precisamente, fue José Antonio Neme quien se tomó una pequeña licencia en medio del reporte del tiempo para entregarle un especial obsequio por su nueva vuelta al sol.

Los especiales regalos de Neme a Karen Doggenweiler

"Me quiero tomar un segundo para saludar a mi amiga para hacer la entrega de un presente, que son dos piezas de mi colección personal", apuntó el conductor, quien destacó que no se trata de cualquier regalo.

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Dicho esto, y con la ansiedad a mil, Karen abrió la primera caja, que contenía un broche con cerámica inglesa, que Neme dijo haber comprado justamente en Inglaterra y que no utilizó nunca.

Mientras que el segundo regalo, según describió el comunicador, lo recibió por parte de una reconocida tienda de antigüedades hace unos años. Se trató de un collar de perlas de agua dulce color oro.

"Me llegaron dos collares gemelos; uno lo tiene mi madre y otro lo va a tener Karen", expresó Neme, a lo cual la animadora dijo sentirse "muy honrada".

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