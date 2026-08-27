"Por fin me van...": Karen Doggenweiler celebra su cumpleaños 57 con pícaro comentario

27 ag. 2026 - 09:15 hrs.

Un emotivo inicio tuvo Mucho Gusto este jueves, luego de que el equipo decidiera celebrar a Karen Doggenweiler por su cumpleaños número 57.

Tanto el equipo del matinal como los integrantes de Meganoticias Amanece tuvieron lindas palabras para la también conductora del Festival de Viña del Mar.

El cumpleaños de Karen Doggenweiler

Eso sí, el más efusivo en su saludo fue José Antonio Neme, quien no escondió su alegría porque su amiga celebra una nueva vuelta al sol.

Mega

Una vez finalizadas las felicitaciones, Karen agradeció con todo corazón los saludos de sus compañeros de Mega y, además, fiel a su estilo, aprovechó para lanzar una que otra broma.

"Por fin me van a soplar la vela", lanzó con risa pícara la comunicadora, para luego afirmar que estaban todos invitados a su once de cumpleaños.

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