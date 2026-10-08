Familia queda aislada por crecida de estero en San Fernando: Deben cruzar en una precaria tirolesa

08 oct. 2026 - 09:50 hrs.

Las intensas precipitaciones que afectan a la zona centro-sur del país han dejado diversas consecuencias. En ese contexto, una familia quedó aislada luego de que el precario puente peatonal que conectaba los extremos de un estero en la comuna de San Fernando, Región de O’Higgins, colapsara producto del aumento del caudal.

Ante esta situación, los afectados deben utilizar una improvisada tirolesa para cruzar de un lado a otro, ayudándose únicamente con la fuerza de sus brazos y piernas.

Familia aislada

De acuerdo con información entregada por los propios afectados, en 2023 el aumento del caudal del estero Antivero provocó el colapso de la pasarela que conectaba ambos sectores de Agua Buena. Desde entonces, la familia Maturana ha debido instalar pasos peatonales provisorios para poder desplazarse.

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Sin embargo, las intensas lluvias registradas en la zona precordillerana provocaron una nueva crecida del estero, generando daños en esta infraestructura y dejando aislada a parte de la familia, entre ellos una adulta mayor de 95 años.

La situación quedó expuesta durante un despacho de Mucho Gusto, que mostró las precarias condiciones en las que los afectados deben cruzar el afluente.

Pero el momento adquirió aún mayor dramatismo cuando la tirolesa sufrió un desperfecto mientras se realizaba el despacho. Debido a esto, una de las personas tuvo que cruzar caminando sobre las cuerdas para recuperar una de las piolas y permitir nuevamente el funcionamiento del sistema.

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