Grupo Zúmbale Primo estrena en Mucho Gusto su nuevo single "El Perdón"

08 oct. 2026 - 16:00 hrs.

La tarde de este jueves, el equipo de Mucho Gusto recibió en el estudio al Grupo Zúmbale Primo, destacada banda nacional de música tropical ranchera.

La agrupación chilena presentó en vivo su nuevo single, "El Perdón", canción que será estrenada durante esta jornada en todas las plataformas digitales.

Zúmbale Primo en Festi Ranch 2026

Además, el grupo interpretó uno de sus grandes éxitos, "Que te vaya bien", tema que también podrán disfrutar los asistentes al próximo Festi Ranch 2026, El Gran Carenazo.

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El evento se realizará el sábado 28 de noviembre en la Medialuna Laguna Carén, desde las 13:00 horas, y reunirá a destacados exponentes de la música ranchera nacional.

Las entradas están disponibles a través del sistema Puntoticket, con valores que parten en los $22.000 más cargo por servicio.

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