Kike Morandé le quiso presentar misterioso galán a Tonka Tomcic: "Yo te tengo otro que me tiene loco"

12 abr. 2026 - 13:13 hrs.

En el nuevo capítulo de Only Friends, Kike Morandé le hizo una revelación a Tonka Tomicic que la dejó bastante sorprendida.

Todo comenzó cuando Raquel Argandoña preguntó si el hombre que había llevado a la animadora en helicóptero en Río Bueno, lugar donde vive el animador, estaba disponible para su amiga.

Only Friends

El comunicador contó que el piloto tenía algunos temas pendientes; sin embargo, lanzó una declaración bastante inesperada: "Yo te tengo otro que me tiene loco, 'preséntame a la Tonka, preséntame a la Tonka, yo soy como tu hermano chico', tiene cerca de 60, 58 tiene".

¿Prosperará el amor para Tonka Tomicic?

Posteriormente, Raquel Argandoña consultó si este misterioso hombre también tenía campo y Kike Morandé entregó más detalles: "Está come on baby (ven, bebé). Dice que es muy castizo; yo creo que es medio mentiroso, no puede ser cierto cada cosa que cuenta".

Los datos entregados interesaron bastante a Tonka Tomicic, quien pidió que trajeran el teléfono del animador para poder ver una foto del galán.

Finalmente, el comunicador contó que esta persona tenía bastante dinero, generando aún más risas entre los presentes.

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