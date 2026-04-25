Neme y Tonka Tomicic sacan carcajadas al recrear a Chofi y el cabo Tapia en Only Friends
"Patrocinado por Coolbet"
En un nuevo capítulo de Only Friends, José Antonio Neme y Tonka Tomicic protagonizaron un hilarante momento al encarnar a los personajes de Detrás del Muro, Chofi y el cabo Tapia.
Los actores Paola Troncoso y Patricio Fuentes fueron los grandes protagonistas de este nuevo episodio. Por lo mismo, los conductores pretendieron realizar un gesto en su honor.
Neme y Tonka desatan risas imitando a Chofi y el cabo Tapia
Así, Tonka apareció caracterizada de la irreverente Chofi, con su típico vestido, zapatos y hasta el mismo peinado. Mientras que Neme hizo lo propio con el traje de carabinero de Tapia.
Los conductores del programa de espectáculo y conversación llevaron a cabo la ya famosa dinámica de los personajes, con Chofi perdidamente enamorada del policía, y este esquivándola.Ir a la siguiente nota
En momentos en que todo parecía darse para el primer beso, la inesperada llegada de Raquel Argandoña y Mauricio Correa lo echó por tierra.
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