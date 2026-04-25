Pato Fuentes revela insólito momento con Carabineros: Le sacaron en cara su personaje de cabo Tapia

25 abr. 2026 - 23:20 hrs.

En el nuevo capítulo de Only Friends, Patricio Fuentes reveló la "represalia" que sufrió por parte de funcionarios de Carabineros por interpretar al cabo Tapia.

El actor reconoció que no ha recibido críticas ni malos comentarios por parte de policías, aunque manifestó que sí vivió una escena que será difícil de olvidar.

El momento que vivió Pato Fuentes con carabineros

"El otro día iba andando en el auto por Irarrázaval, y de repente la patrulla por atrás enciende la baliza", contó Fuentes, agregando que intentó mantener la calma, pero que "yo veo un carabinero y de verdad que me urjo".

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Si bien pensó que las sirenas eran para otro automovilista, todo cambió cuando los propios carabineros lo apuntaron, por lo que decidió detenerse.

"Bajé la ventana y me dicen: 'A ti nomás te gusta', y me pidieron una foto", rememoró entre risas.

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