"Era muy tentador": La poderosa razón que hizo a Paola Troncoso rechazar oferta televisiva y regresar a Mega

26 abr. 2026 - 00:10 hrs.

En una íntima conversación en Only Friends, Paola Troncoso abordó su regreso a Mega, revelando la razón que la hizo rechazar ofertas de otra estación televisiva.

La actriz retornó al canal de Vicuña Mackenna de la mano de Detrás del Muro, luego de años fuera de pantalla.

¿Por qué Mega?

Eso sí, la historia pudo ser distinta, puesto que la mujer detrás de Chofi tenía dos ofertas sobre la mesa: Mega y otro canal de televisión.

Mega

Así lo reconoció la propia Troncoso en conversación con José Antonio Neme y Tonka Tomicic, revelando que "la propuesta era muy tentadora, no solo en lo económico, también en hacerme cargo de algo".

Dijo que la idea la cautivó, pero que no saber con plenitud el equipo con el que trabajaría la hizo dudar. "¿Me van a obligar a actuar con personas que están de moda y no porque van a dar un buen producto?", planteó.

Mientras estaba en esa encrucijada, Paola dijo haber puesto a Kike Morandé por los más de 20 años en los que trabajaron juntos y estar con un equipo que conoce.

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