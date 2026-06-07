"Murió en mis brazos en mi cumpleaños": Luis Jara rompe en llanto al recordar las últimas palabras de su padre

07 jun. 2026 - 00:30 hrs.

Un emotivo momento se vivió en el más reciente capítulo de Only Friends, cuando Luis Jara recordó la compleja relación que tuvo con su padre y el conmovedor instante en que este falleció entre sus brazos.

La conversación surgió a propósito de su libro autobiográfico, donde el cantante decidió rendir homenaje a su progenitor. Según relató, durante gran parte de su vida existieron diferencias profundas entre ambos, especialmente porque a su padre nunca le hizo sentido que él se dedicara al mundo artístico.

En esa misma línea, recordó una frase que lo marcó durante su adolescencia: "Los hombres no se besan, los que se besan son maricones", escuchó a los 14 años ante un hombre que rechazaba el afecto físico de su propio hijo.

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Pese a ello, Jara aseguró que nunca dejó de intentar acercarse a él: "Como yo soy un tipo que se vincula y que no tengo miedo de decir te amo y te quiero, fui a conquistar a mi papá con puro amor".

Con la voz quebrada, el cantante relató que ese esfuerzo por construir una relación más cercana se extendió hasta los últimos días de vida de su padre.

Los últimos momentos de vida del padre de Luis Jara

"Lo maniobré emocionalmente tanto, que mi papá murió en mis brazos el día de mi cumpleaños", contó, para luego recordar el desgarrador momento en que se acostaron en una cama clínica, sin saber que sería la última vez que estaría con su progenitor.

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"Le dije: '¿Sabes qué día es hoy?'. Me contestó, con un hilo de voz: 'Es tu cumpleaños'", relató para que la emoción aumentara al recordar las últimas palabras que intercambiaron. "Le pregunté: '¿Y me querí?'. Me respondió: '¿Cómo no voy a querer al hombre que me enseñó a amar? Si yo no sabía, hijo'".

Según contó Luis Jara, segundos después tomó la mano de su padre y comprendió que estaba partiendo. "Le tomo la mano y dije: 'Se está yendo'. Y podría haber saltado de esa cama a gritarle al mundo, pero no me pude mover", cerró con lágrimas en sus ojos y mejillas.

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