"Soy florerito y no es un pecado": Luis Jara responde críticas por su comentada personalidad ególatra
Luis Jara fue el más reciente invitado de Only Friends, donde se refirió, entre otros temas, al mito que ha circulado en torno a su personalidad, particularmente en su ego.
El cantante se remontó a su época como animador de Mucho Gusto, cuando, junto al equipo, se instaló un "juego" que consistía en hablar de sí mismo, provocando risas en sus compañeros y televidentes.
Aseguró que se acuñó en el público que era una persona con ego desmesurado, contrarrestando totalmente con la realidad, donde es alguien que "no hago nada que no sea por amor".
Luis Jara aborda sin filtros las críticas en su contra
No obstante, Jara reconoció que en algún momento se dejó llevar por los comentarios de ejecutivos y terminó por embriagarse con aquello.
"Soy florerito, soy centro de mesa, me gusta contar anécdotas y cantar en medio del escenario, pero no siento que sea un pecado y, si eso es tener ego, obvio que tengo ego", remató.
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