Luis Jara recuerda su salida de la televisión y lanza profunda reflexión: "Uno de los momentos más duros"

06 jun. 2026 - 23:25 hrs.

Luis Jara fue el protagonista del más reciente capítulo de Only Friends, donde reveló que salir de la televisión fue "uno de los momentos más duros" que le ha tocado vivir.

Recordemos que el cantante y animador dejó de manera definitiva el matinal Mucho Gusto a principios de 2022, luego de un convulsionado momento nacional.

Luis Jara y su salida de la televisión

En diálogo con José Antonio Neme, Raquel Argandoña y el resto del panel compuesto por Ingrid Cruz y Mauricio Correa, reconoció que "uno de los momentos más duros fue salir de la televisión".

Mega

Mientras afirmaba que no llegó a deprimirse, Neme puntualizó que su salida de Mega no fue consecuencia de su conducta o personalidad, sino más bien por el contexto país.

Si bien Luis Jara coincidió con quien fuera su compañero en Mucho Gusto, aseguró que era algo que "tenía que vivirlo como persona. Hizo que cambiara, que moviera la aguja, es decir, en realidad darte cuenta de que hay otra vida".

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