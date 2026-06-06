"Todos corrimos al camarín": Luis Jara recuerda tenso conflicto entre Raquel Argandoña y Vivi Kreutzberger

06 jun. 2026 - 23:45 hrs.

Durante su participación en Only Friends, Luis Jara entregó detalles del altercado entre Raquel Argandoña y Vivi Kreutzberger en el extinto programa Vértigo, el año 2003.

El otrora animador del estelar televisivo indicó que, tras exponer una frase que la hija de Don Francisco debía adivinar de quién era, "empezó a azuzar al público y a arengar, y yo veo a Raquel que hace como un rictus".

Tras ello, Argandoña lanzó duros dardos contra Vivi, dejando en silencio el estudio, en especial a Jara y compañía. Fue en ese momento en que debieron ir a comerciales.

Mega

"Todos corrimos al camarín. En ese tiempo fumaba y me encendí como seis cigarros y chantaba el pisco sour; Álvaro no hablaba", aseguró.

"El canal tenía 4 pisos; bajaron hueones del 8º piso a ver qué hacíamos para salir y volver de comerciales con ese nivel de cagadita", dijo entre bromas, para luego mencionar que llegaron a la conclusión de dar como eliminada a Raquel.

Todo sobre Only Friends