"Estaba muy nervioso": Fernando Godoy recuerda su primer beso en teleseries con Ingrid Cruz

13 jun. 2026 - 23:30 hrs.

Durante el más reciente capítulo de Only Friends, Fernando Godoy e Ingrid Cruz recordaron uno de los momentos más destacados de los inicios de su amistad: el primer beso que se dieron en una teleserie.

Todo surgió cuando le preguntaron al actor si su primer beso en una ficción fue precisamente con la actriz. “Afortunadamente”, respondió entre risas.

Godoy confesó que enfrentó aquella escena con muchos nervios. “Estaba muy nervioso. Muy, muy”, reconoció, mientras Cruz explicó que Fernando le decía que él solo había dado besos en comedia, no en teleseries.

Fernando recordó que durante los ensayos, Ingrid lo ayudaba a orientarlo para que la escena resultara creíble. “Ponme las manos acá, que la mano es muy importante”, recordó.

Ambos coincidieron en que terminaron compartiendo numerosos besos en distintas producciones. Sin embargo, Fernando Godoy aclaró que las escenas románticas siempre se desarrollaron con profesionalismo. “Sin lengua siempre”, bromeó el actor, destacando que detrás de cada secuencia existía una preparación actoral específica.

Consultado sobre si alguna vez sintió algo real al besar a una compañera de elenco, Godoy fue categórico.

“No, tampoco me ha pasado nunca”, afirmó. Además, reflexionó sobre los romances surgidos en teleseries: “Si te pasa algo en el momento mismo, o eres muy mal actor o eres muy califa. Yo creo que es el antes y el después, quizás, más que en el momento mismo”.

Todo sobre Only Friends