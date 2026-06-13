"Estoy en terapia": Fernando Godoy confiesa por qué tomó la decisión de ver a un especialista

13 jun. 2026 - 23:50 hrs.

Fernando Godoy se sinceró sobre uno de los momentos más complejos de su vida personal y profesional durante su participación en Only Friends. El actor confesó que decidió iniciar terapia luego de años enfrentando altos niveles de estrés, largas jornadas de trabajo y una creciente sensación de agotamiento emocional.

“Llevaba más de 15 años durmiendo cinco horas máximo”, relató. Aunque aseguró que su energía siempre le permitió mantener el ritmo, reconoció que con el paso del tiempo la carga comenzó a pasarle la cuenta. “Emocionalmente ya me estaba pesando mucho más de lo que yo creía que podía soportar”, explicó.

Esta es la razón por la que Fernando Godoy decidió ir a terapia

Fernando Godoy señaló que gran parte del problema surgió por la dificultad de equilibrar su carrera con su vida familiar. “Ya estaba fallando mucho en esto de ser una persona medianamente normal, como ser papá, ser esposo, estar en la casa”, reconoció.

Fue entonces cuando su esposa, Ornella, le sugirió buscar ayuda profesional. “Me dijo: ‘Creo que es momento, lo necesitas’. Porque estaba destrozado”, recordó.

Uno de los episodios que más lo afectó fue el tiempo que pasó viajando constantemente por trabajo, especialmente durante las grabaciones de distintos programas fuera de casa. Según contó, la distancia terminó impactando profundamente su relación con sus hijos. “En la crianza de mis hijos he estado bastante ausente”, admitió.

El momento más emotivo llegó cuando reveló los mensajes que suele recibir de sus hijos. “Cuando me escriben mensajes de cumpleaños, de Navidad o del Día del Padre, todos terminan en ‘vuelve pronto’”, contó con la voz quebrada.

“Como que todos los mensajes son así”, expuso, dejando en evidencia el costo personal que ha tenido su intensa carrera profesional.

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