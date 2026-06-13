Lo habían pateado minutos antes: Fernando Godoy cuenta cómo fue el casting para Casado con Hijos

13 jun. 2026 - 23:47 hrs.

Fernando Godoy sorprendió en Only Friends al relatar el caótico y decisivo día en que terminó llegando al casting de Casado con hijos, en medio de una seguidilla de eventos personales y profesionales que, según él, parecían ir en su contra.

El actor recordó que en ese periodo venía saliendo de un proyecto televisivo y atravesaba una etapa económica complicada. “No tenía nada, no tenía nada en el refrigerador”, relató, explicando que incluso asistió a un evento de lanzamiento donde terminó improvisando un almuerzo en un cóctel, solo para poder pasar el día.

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Fue en ese mismo contexto cuando se produjo el encuentro clave. “Me dicen: están buscando al actor de Casado con hijos”, recordó, señalando que inicialmente no creyó que pudiera ser una opción real. Sin embargo, días después fue citado a una reunión con la producción, lo que marcaría el inicio de su ingreso a la exitosa serie.

¡Lo patearon minutos antes de la entrevista!

Pero lo más inesperado ocurrió justo antes de ese momento decisivo. Antes de ir a la entrevista pasó por un cibercafé, donde leyó su correo y ocurrió lo impensado. “Voy llegando al café y leo un mail donde me estaban pateando”, confesó.

Godoy explicó que en ese instante recibió la noticia del término de una relación sentimental, lo que lo dejó emocionalmente afectado minutos antes del casting. “Me seco las lágrimas, agarro la bicicleta y me voy a la reunión”, añadió.

Pese al impacto emocional, el actor aseguró que llegó con total convicción a la entrevista. “Yo soy el que estás buscando”, recordó haber dicho al director, en una actitud que terminó marcando su selección. “Venía trastornado, sin dormir, pero con una energía que me salió de no sé dónde”, cerró.

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