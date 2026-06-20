"Mucho negacionismo": Mariana Derderián recuerda los primeros meses tras la pérdida de su hijo en Only Friends

20 jun. 2026 - 22:52 hrs.

Un emotivo momento se vivió en el más reciente capítulo de Only Friends, cuando Mariana Derderian relató cómo enfrentó el primer año tras la trágica muerte de su hijo, abordando con honestidad el dolor, el duelo y el proceso que ha vivido desde entonces.

Durante la conversación con José Antonio Neme, la actriz recordó que decidió alejarse de la vida pública para atravesar este difícil periodo acompañada de sus seres más cercanos.

Al ser consultada sobre cómo fueron esos meses, Derderian reconoció que se trató de una etapa marcada por el desconcierto y la negación. "Fue tan rudo, fue difícil. Primero desconcertante, mucho negacionismo inicialmente, como esa sensación de antes de abrir los ojos en la mañana, como no, esto no ocurrió, no ocurrió, no ocurrió", confesó.

Only Friends / Mega

La actriz también destacó el importante rol que cumplieron su familia y sus amistades durante los momentos más complejos. "Mi mamá, mi hermana, mi papá y mis amigas", respondió al recordar quiénes estuvieron a su lado durante el proceso.

Mariana Derderian reflexiona sobre el duelo

Finalmente, Derderian sorprendió al revelar cómo enfrenta día a día la ausencia de su hijo, asegurando que intenta proponerse pequeñas metas para seguir avanzando.

"Yo lloro caleta igual. Me siento afortunada, pero también creo que esto no es mérito mío. Para mí esto es Pedrito haciendo su magia", expresó.

"Todas las mañanas levantarme y decir: 'Hoy voy a estar bien'. O sea, que hoy tengo ganas de llorar, pero hoy voy a llorar entre dos y cuatro. Y después voy a estar bien. Me voy a poner un horario porque sabes que si no, no se puede", concluyó.

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