Este sábado: Paola Troncoso y Patricio Fuentes serán los grandes invitados de Only Friends

22 abr. 2026 - 18:55 hrs.

Este sábado 25 de abril, Only Friends regresa con un nuevo capítulo, prometiendo una noche cargada de sorpresas.

En esta ocasión, el programa contará con la presencia de una de las duplas humorísticas más comentadas del momento: Paola Troncoso y Patricio Fuentes, quienes hablarán sobre su vida y sus populares personajes de Detrás del Muro.

La jornada estará marcada por el humor, dinámicas y momentos inesperados, donde los invitados no solo harán reír, sino que también se someterán a distintos juegos y desafíos.

Only Friends / Mega

Todo esto junto a un panel compuesto por Tonka Tomicic, José Antonio Neme, Raquel Argandoña y Mauricio Correa, quienes acompañarán cada momento del programa.

¿A qué hora se emitirá el próximo capítulo de Only Friends?

Esta nueva entrega de Only Friends se emitirá este sábado 25 de abril, en horario prime, a partir de las 22:10 horas.

Podrás ver esta nueva entrega a través de la señal de aire de Mega y las señales digitales de Mega.cl y la plataforma Mega Go.

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