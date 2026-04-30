¡Abrirá las puertas de su casa! José Miguel Viñuela es el nuevo invitado de Only Friends

30 abr. 2026 - 08:00 hrs.

¡El juego de los famosos estará que arde! Only Friends vivirá un nuevo capítulo cargado de emociones, de la mano de José Antonio Neme y Tonka Tomicic.

Esta semana será José Miguel Viñuela quien se someta a las intensas preguntas del panel, en las que hablará de todo, recordando sus inicios en Mekano y su presente en la televisión en el que ha hecho muy buenas migas con Raquel Argandoña.

Las risas no faltarán, con dinámicas y momentos impactantes en los que las preguntas incisivas tendrán un rol protagónico.

Only Friends / Mega

Pero más allá de las luces del estudio, el animador abrirá las puertas de su hogar para que conozcamos su versión más íntima y familiar, en la que demostrará el orgullo por sus hijos.

¿A qué hora se emitirá el próximo capítulo de Only Friends?

Esta nueva entrega de Only Friends se emitirá este sábado 2 de mayo, en horario prime, a partir de las 22:10 horas.

Podrás ver esta nueva entrega a través de la señal de aire de Mega y las señales digitales de Mega.cl y la plataforma Mega Go.

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