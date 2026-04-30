¡Abrirá las puertas de su casa! José Miguel Viñuela es el nuevo invitado de Only Friends
¡El juego de los famosos estará que arde! Only Friends vivirá un nuevo capítulo cargado de emociones, de la mano de José Antonio Neme y Tonka Tomicic.
Esta semana será José Miguel Viñuela quien se someta a las intensas preguntas del panel, en las que hablará de todo, recordando sus inicios en Mekano y su presente en la televisión en el que ha hecho muy buenas migas con Raquel Argandoña.
Las risas no faltarán, con dinámicas y momentos impactantes en los que las preguntas incisivas tendrán un rol protagónico.
Pero más allá de las luces del estudio, el animador abrirá las puertas de su hogar para que conozcamos su versión más íntima y familiar, en la que demostrará el orgullo por sus hijos.
¿A qué hora se emitirá el próximo capítulo de Only Friends?
Esta nueva entrega de Only Friends se emitirá este sábado 2 de mayo, en horario prime, a partir de las 22:10 horas.
Podrás ver esta nueva entrega a través de la señal de aire de Mega y las señales digitales de Mega.cl y la plataforma Mega Go.