Megamedia y ReSimple celebran positivo balance en Viña 2026: 5,2 toneladas de residuos fueron reciclados

En el marco de la alianza entre Megamedia y ReSimple, el Festival de Viña del Mar incorporó por segundo año consecutivo un sistema de reciclaje orientado a recuperar y valorizar los residuos generados durante el evento.

En las seis noches del certamen viñamarino, se lograron reciclar 5,2 toneladas, duplicando así la cifra de la edición anterior.

Exitosa campaña de reciclaje en Viña 2026

Desde la planta de clasificación de residuos, en Quilicura, Paola Ferrero, directora de Sostenibilidad de Megamedia, hizo un balance positivo del trabajo conjunto con ReSimple.

"Es impresionante comprobar cómo podemos, en conjunto, con colaboración, con trabajo en equipo, con conciencia, poder reciclar esta cantidad de elementos; cajas, botellas que salieron de las noches del Festival. Nos llena de orgullo poder realizar algo así", destacó.

Por su parte, Macarena Palma, gerente de marketing y asuntos públicos de ReSimple, agregó que de las 5,2 toneladas de residuos reciclados, "un 30% fue vidrio, un 30% fue plástico, un 20% fue lata, lo que demuestra que la gente, efectivamente, tiene la capacidad de separar y reciclar".

