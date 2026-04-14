Exitoso Plan de Sostenibilidad en Viña 2026: Conoce los resultados de las acciones implementadas

14 abr. 2026 - 11:35 hrs.

Megamedia Sostenible tiene el orgullo de anunciar los positivos resultados del plan para el Festival de Viña del Mar 2026. Estos logros consolidan avances concretos en sostenibilidad, inclusión y gestión ambiental.

Durante el Festival de Viña del Mar 2026, y por segundo año consecutivo, Megamedia Sostenible, en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar y Bizarro, implementaron un Plan de Sostenibilidad que reafirmó el compromiso del certamen con el desarrollo responsable, el cuidado del medioambiente y la inclusión social a través de diversas iniciativas. El evento logró resultados concretos y medibles que evidencian un avance significativo respecto de años anteriores.

Resultados en acciones medioambientales

Reforest Running by Mega



Previo al inicio del Festival de Viña, una de las principales iniciativas levantadas por el área de Sostenibilidad de Megamedia fue Reforest Running by Mega, corrida familiar organizada junto a la Municipalidad de Viña del Mar y la ONG Sport Seed, que convocó a 2.673 participantes.

Cada inscripción se tradujo en la plantación de un árbol nativo, contribuyendo directamente a la reforestación de distintos sectores de la ciudad. Además, la polera oficial incorporó un aditivo nanotecnológico desarrollado por PHOTIO, capaz de contribuir activamente a la purificación del aire, integrando innovación y sostenibilidad en la experiencia deportiva.

Mega

Gala con propósito medioambiental

La Gala del Festival de Viña del Mar 2026 dio el puntapié inicial al certamen más importante del país. Ella tuvo como innovación medioambiental la aplicación del aditivo con nanotecnología de PHOTIO sobre los casi 1.000 m² de la alfombra roja, transformando su superficie en un agente activo de purificación del aire.

Esta intervención alcanzó un impacto ambiental equivalente a 1.960 árboles maduros en su capacidad de limpiar el aire durante 24 horas. Esta tecnología imita el proceso natural de la fotosíntesis y permite absorber CO?. De manera complementaria, el aditivo fue incorporado en el vestuario de más de 20 invitados a la Gala, potenciando el impacto descontaminante de la iniciativa.

Gestión de residuos en el Parque Quinta Vergara

Para esta edición del Festival se renovó la alianza con la Corporación ReSimple, implementando un sistema integral de reciclaje con puntos diferenciados, señalización, monitores ambientales y un stand informativo. Gracias al compromiso del público, se logró recuperar 5,5 toneladas de materiales reciclables, casi duplicando las 2,8 toneladas recolectadas en 2025. Este resultado representa uno de los aumentos más relevantes en la historia reciente del evento en materia de gestión de residuos.



Medición de la huella de carbono

Por segundo año consecutivo, junto a Greenticket, se midió la huella de carbono del Festival. En 2026, como innovación, se incorporó un código QR para que los asistentes respondieran directamente la encuesta asociada, logrando 2.618 respuestas, lo que permitió una medición más precisa y representativa.



Los resultados muestran que el evento generó 3.840 tCO?e, evidenciando una reducción significativa respecto a 2025, cuando se registraron 4.875 tCO?e. También se especifica que el 91% del impacto provino del transporte de los asistentes. Asimismo, en promedio, cada asistente generó 45,3 kgCO?e, lo que confirma avances concretos en la gestión ambiental del Festival.

Acciones sociales de inclusión y accesibilidad

Sala Calma para personas con la Condición del Espectro Autista (CEA)

En materia social, la Sala Calma para personas con Condición del Espectro Autista (CEA) benefició a 70 personas, considerando usuarios permanentes y transitorios, lo que representa un aumento del 10% respecto de 2025. Esta iniciativa permitió entregar un espacio seguro y adecuado durante las seis noches del evento.

Mega

Acceso para personas con movilidad reducida y sector para silla de ruedas

Asimismo, se habilitó un camino pavimentado y señalizado para personas con movilidad reducida y se fortaleció el sector para usuarios de sillas de ruedas en el anfiteatro. Gracias a estas mejoras, 228 personas en silla de ruedas pudieron asistir al Festival, con un promedio de 40 asistentes por noche, contando a sus acompañantes, aumentando la capacidad y comodidad del espacio.

Lengua de señas para personas sordas



En inclusión comunicacional, Mega 2 volvió a ser la señal oficial con lengua de señas, en colaboración con intérpretes del Instituto de la Sordera. Esta iniciativa permitió que la comunidad sorda accediera a la Gala y a todas las noches del Festival en igualdad de condiciones, siendo una de las acciones más valoradas (28%) y recordadas (43%) por el público.

Próximos pasos

Los resultados del Plan de Sostenibilidad 2026 confirman que el Festival de Viña del Mar continúa avanzando de manera firme y medible en la integración de criterios ambientales, sociales y de inclusión, consolidándose como uno de los eventos culturales masivos más relevantes del país en esta materia. La reducción de la huella de carbono, el aumento significativo en la recuperación de residuos, el impacto ambiental de iniciativas innovadoras y la ampliación de medidas de accesibilidad reflejan un progreso concreto y verificable.

De cara a las próximas ediciones, Megamedia Sostenible se ha propuesto profundizar estos avances para el Festival, fortaleciendo la medición y gestión de su impacto ambiental, ampliando las alianzas estratégicas con organizaciones públicas y privadas, e incorporando nuevas acciones orientadas a la movilidad sostenible, la economía circular y la inclusión universal.

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