Una periodista seguirá a Carlos antes de su cita con Mariana en el capítulo 95 de Aguas de Oro

28 en. 2026 - 22:18 hrs.

En el avance del capítulo 94 de Aguas de Oro, Mariana (Paola Volpato) descubrirá a Carlos (Álvaro Rudolphy) escapando de su hogar en plena noche.

Sin embargo, no será la única en advertir la situación, ya que una periodista apostada a la salida del inmueble interceptará al alcalde y le consultará hacia dónde se dirige.

Carlos asegurará que va en ayuda de un vecino del pueblo, pero sus explicaciones no convencerán a la comunicadora, quien decidirá seguirlo para descubrir qué está ocultando.

Aguas de Oro / Mega

Miguel le preguntará a Laura si está embarazada

Además, Miguel (Nicolás Oyarzún) se acercará a Laura (Josefina Fiebelkorn) con la intención de despejar las dudas que lo atormentan.

Sin rodeos, el periodista le preguntará directamente a su expareja si está embarazada, dejándola en una situación incómoda y cargada de tensión.