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Mariana se enterará que Carlos está vivo y le pedirá que se escape en el capítulo 135 de Aguas de Oro

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 135 de Aguas de Oro, Aurora (Claudia Pérez) llamará a Karla (Carolina Arregui) para informarle que denunció a Carlos (Álvaro Rudolphy) ante las autoridades.

Por su parte, Laura (Josefina Fiebelkorn) y Paz (Magdalena Müller) regresan a su hogar tras descubrir que su padre sigue con vida.

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Dolidas por lo ocurrido, ambas le revelan a Mariana (Paola Volpato) toda la verdad sobre el exalcalde, dejándola completamente atónita.

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Mariana se entera que Carlos está vivo

Minutos después, Mariana llega hasta la bodega del hotel donde se encuentra Carlos, confirmando lo que le dijeron sus hijas.

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Al enterarse de que la policía ya está tras sus pasos, la dueña del recinto le pide a su esposo que huya lo antes posible, en abierta contradicción con el deseo de Karla.

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