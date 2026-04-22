Mariana se enterará que Carlos está vivo y le pedirá que se escape en el capítulo 135 de Aguas de Oro

22 abr. 2026 - 22:41 hrs.

En el avance del capítulo 135 de Aguas de Oro, Aurora (Claudia Pérez) llamará a Karla (Carolina Arregui) para informarle que denunció a Carlos (Álvaro Rudolphy) ante las autoridades.

Por su parte, Laura (Josefina Fiebelkorn) y Paz (Magdalena Müller) regresan a su hogar tras descubrir que su padre sigue con vida.

Dolidas por lo ocurrido, ambas le revelan a Mariana (Paola Volpato) toda la verdad sobre el exalcalde, dejándola completamente atónita.

Aguas de Oro / Mega

Mariana se entera que Carlos está vivo

Minutos después, Mariana llega hasta la bodega del hotel donde se encuentra Carlos, confirmando lo que le dijeron sus hijas.

Al enterarse de que la policía ya está tras sus pasos, la dueña del recinto le pide a su esposo que huya lo antes posible, en abierta contradicción con el deseo de Karla.

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