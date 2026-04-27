Carlos pondrá en riesgo su plan de huida en el capítulo 137 de Aguas de Oro
En el avance del capítulo 137 de Aguas de Oro, Aurora (Claudia Pérez) le revelará a Karla (Carolina Arregui) que Remigio (Claudio Arredondo) se fue del hogar.
La noticia también llegará a oídos de Enriqueta (Jacqueline Boudon), quien no ocultará su felicidad ante la situación.
Por otro lado, Laura (Josefina Fiebelkorn) sorprenderá a Miguel (Nicolás Oyarzún) con una impactante y romántica propuesta.
Carlos pondrá en riesgo su plan de huida
Además, el abogado de Carlos (Álvaro Rudolphy) tendrá todo preparado para concretar la salida de su cliente a Europa.
Sin embargo, al momento de ir a buscarlo, el profesional descubrirá que el exalcalde no se encuentra en su oficina, poniendo en serio riesgo su plan de fuga.Ve el capítulo en
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