"No fue un accidente": Clemente revelará detalles de la muerte de la madre de Diana en el capítulo 262 de EJDO

27 mar. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 262 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) seguirá revelando más detalles de los crímenes de Luis Emilio (Alejandro Trejo) a Diana (Nicole Espinoza).

Precisamente, tras varias revelaciones, Diana preguntará definitivamente a Clemente a quién mató Luis Emilio, lo que dejará al empresario muy impactado.

Sin embargo, Clemente tomará fuerzas y responderá a Diana todas sus dudas.

El Jardín de Olivia / MEGA

Clemente revelará más detalles

"Diana, la muerte de tu mamá no fue un accidente, y mi mamá no tuvo la culpa", asegurará Clemente, lo que dejará a la terapeuta ocupacional con muchas dudas.

¿Qué le dirá Clemente a Diana y cómo reaccionará la terapeuta al saber la verdad sobre la muerte de su madre?