"No fue un accidente": Clemente revelará detalles de la muerte de la madre de Diana en el capítulo 262 de EJDO
En el avance del capítulo 262 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) seguirá revelando más detalles de los crímenes de Luis Emilio (Alejandro Trejo) a Diana (Nicole Espinoza).
Precisamente, tras varias revelaciones, Diana preguntará definitivamente a Clemente a quién mató Luis Emilio, lo que dejará al empresario muy impactado.
Sin embargo, Clemente tomará fuerzas y responderá a Diana todas sus dudas.
Clemente revelará más detalles
"Diana, la muerte de tu mamá no fue un accidente, y mi mamá no tuvo la culpa", asegurará Clemente, lo que dejará a la terapeuta ocupacional con muchas dudas.
¿Qué le dirá Clemente a Diana y cómo reaccionará la terapeuta al saber la verdad sobre la muerte de su madre?Ve el capítulo en
Leer más de