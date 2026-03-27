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"No fue un accidente": Clemente revelará detalles de la muerte de la madre de Diana en el capítulo 262 de EJDO

  • Por Matías Rivera

En el avance del capítulo 262 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) seguirá revelando más detalles de los crímenes de Luis Emilio (Alejandro Trejo) a Diana (Nicole Espinoza). 

Precisamente, tras varias revelaciones, Diana preguntará definitivamente a Clemente a quién mató Luis Emilio, lo que dejará al empresario muy impactado. 

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Sin embargo, Clemente tomará fuerzas y responderá a Diana todas sus dudas. 

Diana y Clemente
El Jardín de Olivia / MEGA

Clemente revelará más detalles

"Diana, la muerte de tu mamá no fue un accidente, y mi mamá no tuvo la culpa", asegurará Clemente, lo que dejará a la terapeuta ocupacional con muchas dudas. 

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¿Qué le dirá Clemente a Diana y cómo reaccionará la terapeuta al saber la verdad sobre la muerte de su madre?

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