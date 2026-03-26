¿Hará algo al respecto? Joaquín se enterará que Nacha y Karina retomaron contacto en el capítulo 262 de EJDO

26 mar. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 262 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) descubrirá que Nacha (Cota Castelblanco) recuperó su comunicación con Kari (Jacinta Rodríguez).

Precisamente, mientras Nacha duerme, un mensaje llegará a su celular y lo escuchará Joaquín, quien estará despierto.

Será en ese momento que Joaquín irá hasta el velador y tomará el celular de Nacha, instante en el que se llevará una enorme sorpresa.

El Jardín de Olivia / MEGA

¿Qué hará Joaquín?

Y es que el joven empresario verá que su pareja retomó una vez más el contacto con Karina, ya que en el mensaje la prima de Diana (Nicole Espinoza) afirmará que fue lindo volver a verla.

Asimismo, enviará una dirección para que se encuentren y que corresponde a la exposición de arte que hará Karina, lo que dejará a Joaquín enojado.