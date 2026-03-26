Muertes, amenazas y envenenamientos: Omar revela todos los crímenes de Luis Emilio a Clemente en EJDO

26 mar. 2026 - 18:02 hrs.

En el capítulo 261 de El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) llega hasta la casa de Clemente (Pipo Gormaz) para conversar con él en privado.

Clemente se niega en un comienzo, ya que nota que estuvo bebiendo alcohol, además de que Omar afirma que está ahí para hablar de Luis Emilio (Alejandro Trejo), lo que causa aún más enojo en el mayor de los Walker, quien no quiere saber nada de su padre.

"Escúchame, por favor, son cinco minutos y me voy... Quiero que él pague por todo lo que hizo, por lo que sigue haciendo, y yo también pagar por haberlo ayudado a hacer todas las cosas, y yo estoy seguro que tú vas a querer lo mismo después de saber toda la verdad", afirma Omar.

El Jardín de Olivia / MEGA

Omar cuenta la verdad

En un principio, Omar pide a Clemente que, después de saber la verdad, él llegue hasta el final con esto y haga pagar a su padre.

Enseguida, comenta: "Raúl Guerrero (César Caillet) no le disparó a tu mamá, eso lo hizo tu papá; él le disparó a Bernardita (Catalina Guerra) y después la mandó a envenenar a la clínica".

Dicho esto, explica que él se paralizó y no pudo disparar a Bernardita, por lo que Luis Emilio le quitó el arma y disparó a quemarropa; luego le pidió que le disparara en el hombro para tener una coartada.

"Lo que siguió es como el modus operandi de tu papá; tú ya sabes cómo es él. Tenía a Burgos en el bolsillo; entonces le pidió que terminara... terminara todo. Tu mamá se empezó a recuperar y Burgos la envenenó", revela Omar.

En esa línea, también cuenta que Luis Emilio plantó el arma a Raúl Guerrero para ser inculpado; Carmencita fue amenazada para cambiar su testimonio; Burgos amenazó de muerte a Rocío para inculpar a Raúl y luego a Raúl con matar a Diana para que se inculpara.

Finalmente, Clemente quiere llamar a la fiscal Montes (Susana Hidalgo) para empezar una vez más, pero Omar lo detiene, ya que ella también sabe todo porque fue amenazada con la muerte de su hijo. Es así como ambos inician un proceso silencioso para hacer caer a Luis Emilio.