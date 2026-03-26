"Tu papá no fue": Diana se entera de la identidad del verdadero asesino de Bernardita en El Jardín de Olivia

26 mar. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 261 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) se prepara para salir, pero al abrir la puerta de su hogar se encuentra con Clemente (Pipo Gormaz).

La terapeuta ocupacional queda sorprendida, ya que hace dos años nos veía a su expareja, por lo que lo primero que hace es preguntar por Olivia (Violeta Silva).

Clemente comenta que la niña está bien, pero él está en su hogar por algo mucho más importante. "Se trata de otra cosa, ¿te parece si tomamos asiento?", dice el empresario.

El Jardín de Olivia / MEGA

Clemente cuenta la verdad a Diana

"Diana... perdona, pero no hay manera fácil de decirte lo que te tengo que contar, así que voy a ser totalmente directo contigo. ¿Ya?", afirma Clemente, a lo que Diana se muestra dispuesta a escuchar.

"Siempre tuviste la razón acerca de tu papá, acerca de todo (...) Diana, tu papá no fue el que mató a mi mamá. Él es completamente inocente", asevera el empresario, y agrega que "fue mi papá. Mi papá le disparó a mi mamá en el patio de la casa y después mandó a alguien a que la envenenara en la clínica".