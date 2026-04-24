Una gran pista en sus manos: Tito recibirá la dirección de su padre en el capítulo 115 de Reunión de Superados
En el avance del capítulo 115 de Reunión de Superados, Tito (Claudio Castellón) necesita darle un cierre a la historia de abandono que sufrió en la infancia y por eso está empecinado en reencontrarse con su padre.
Gracias a la ayuda de unos conocidos, por fin estará más cerca de saber qué pasó con el ex de Myriam (Carmen Disa Gutiérrez).
"Tuve una suerte de operación rastrillo con mis contactos y el hombre me dio mucha información. ¿Sabes lo que me dijo? Que don Gilberto Núñez Núñez había estado preso", le revelará el crack a Jaime (Francisco Reyes).Ir a la siguiente nota
Jaime se sumará a la búsqueda
Pero hay más. Tendrá un dato vital y requerirá la ayuda del empresario; no por nada son mejores amigos.
"Me puso hasta la dirección encima de la mesa. Sé dónde vive y ahí es donde entras a jugar tú porque me tienes que acompañar. A mí me da miedo ir solo, yo no me la puedo", pedirá.Ve el capítulo en