Una gran pista en sus manos: Tito recibirá la dirección de su padre en el capítulo 115 de Reunión de Superados

24 abr. 2026 - 10:20 hrs.

En el avance del capítulo 115 de Reunión de Superados, Tito (Claudio Castellón) necesita darle un cierre a la historia de abandono que sufrió en la infancia y por eso está empecinado en reencontrarse con su padre.

Gracias a la ayuda de unos conocidos, por fin estará más cerca de saber qué pasó con el ex de Myriam (Carmen Disa Gutiérrez).

"Tuve una suerte de operación rastrillo con mis contactos y el hombre me dio mucha información. ¿Sabes lo que me dijo? Que don Gilberto Núñez Núñez había estado preso", le revelará el crack a Jaime (Francisco Reyes).

Reunión de Superados / Mega

Jaime se sumará a la búsqueda

Pero hay más. Tendrá un dato vital y requerirá la ayuda del empresario; no por nada son mejores amigos.

"Me puso hasta la dirección encima de la mesa. Sé dónde vive y ahí es donde entras a jugar tú porque me tienes que acompañar. A mí me da miedo ir solo, yo no me la puedo", pedirá.