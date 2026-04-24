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Una gran pista en sus manos: Tito recibirá la dirección de su padre en el capítulo 115 de Reunión de Superados

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 115 de Reunión de Superados, Tito (Claudio Castellón) necesita darle un cierre a la historia de abandono que sufrió en la infancia y por eso está empecinado en reencontrarse con su padre.

Gracias a la ayuda de unos conocidos, por fin estará más cerca de saber qué pasó con el ex de Myriam (Carmen Disa Gutiérrez). 

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"Tuve una suerte de operación rastrillo con mis contactos y el hombre me dio mucha información. ¿Sabes lo que me dijo? Que don Gilberto Núñez Núñez había estado preso", le revelará el crack a Jaime (Francisco Reyes). 

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Jaime se sumará a la búsqueda

Pero hay más. Tendrá un dato vital y requerirá la ayuda del empresario; no por nada son mejores amigos.

"Me puso hasta la dirección encima de la mesa. Sé dónde vive y ahí es donde entras a jugar tú porque me tienes que acompañar. A mí me da miedo ir solo, yo no me la puedo", pedirá.  

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