"Dispuestos a dar la vida": Presidente Nacional de Bomberos se emocionó al destacar la labor de su institución

Durante la tarde de este domingo se realizó el programa Unidos por Ñuble y Biobío, el cual tiene por objetivo juntar dinero y dar a conocer las historias de las familias damnificadas por los incendios en el sur de Chile.

En el estudio estaba invitado el Presidente Nacional de Bomberos, Juan Carlos Field, quien recibió una importante reflexión de parte de María Luisa Godoy.

"Ustedes son las únicas personas que juran dar la vida por otros compatriotas que ni siquiera conocen, tenemos a las policías y es muy valioso, pero ustedes sin sueldo a cambio y porque ustedes no quieren que sea así, es lo más generoso que uno puede ver", expresó la animadora.

La respuesta del Presidente Nacional de Bomberos

En esa línea, Juan Carlos Field, destacó profundamente la labor de Bomberos y el esfuerzo que le ponen día a día a su trabajo.

"Somos un grupo de mujeres y hombres que estamos dispuestos a dar la vida, no miramos diferencias económicas ni políticas ni religiosas, podemos atender a la persona que tenga más dinero o la persona más humilde de nuestro país", expresó.

"Me siento orgulloso por todo el trabajo, ya se han empezado a retirar los últimos cuerpos de Bomberos que estaban en la zona del Biobío, de Viña del Mar y Los Ríos, hoy día la emergencia está controlada y muchas gracias por el esfuerzo", agregó muy emocionado el funcionario.

Cabe destacar que Juan Carlos Field también es el Presidente de Organización de Bomberos Americanos, por lo que cuenta con una amplia experiencia.

