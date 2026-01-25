"No los vamos a dejar solos": Carmen Gloria y su emotivo mensaje a adultos mayores afectados por incendios

25 en. 2026 - 19:52 hrs.

Durante el programa especial Unidos por Ñuble y Biobío, Carmen Gloria Arroyo envió un especial mensaje a los adultos mayores afectados por los incendios forestales que azotaron la zona centro-sur del país.

La conductora de Mega comentó que los testimonios que más duelen en este tipo de tragedias son de la gente mayor, "porque ellos entienden perfectamente que los más jóvenes tienen una vida para volver a construir, para volver a levantar, pero demasiadas veces escuché la frase, 'yo ya no tengo 20 años por delante, ya no tengo 30 años por delante para demorarme lo que me demoré en construir’'"

El mensaje de Carmen Gloria Arroyo

Por esto deben ser prioridad, indicó Carmen Gloria, con tal de "devolverles la esperanza, decirles que no están solos, porque la depresión en que pueden caer está ahí, a la vuelta de la esquina".

Mega

"Si para todos nosotros perder algo nos duele, cuando la vida parece que nos queda menos por delante, duele aún más. Y esa desolación, ese desconsuelo, es el que se puede sanar con el cariño de todos nosotros", agregó.

"Somos un país de catástrofes. Hoy es en el sur, mañana en el norte y quizás pasado mañana en el centro, y nos hemos acostumbrado a que sea así, y no hemos fallado ninguna de las veces", resaltó.

Para cerrar, Carmen Gloria dijo que aportar en esta cruzada solidaria es decirles que no están solos, que "seguiremos estando hasta que vuelvan a estar de pie, hasta que vuelvan a tener esperanza y recuperen la confianza que hoy se entiende que debe estar quebrada. Los chilenos no los vamos a dejar solos".

