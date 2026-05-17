"Podríamos tener un niño Godzilla": Alejandro Sepúlveda advierte que el fenómeno llegará antes de lo previsto

17 may. 2026 - 17:37 hrs.

Este invierno, las probabilidades de que nuestro país viva un fenómeno del niño más fuerte de lo habitual están a la vuelta de la esquina y así lo explicó el periodista experto en meteorología, Alejandro Sepúlveda.

"Todo indica que podríamos tener un niño Godzilla. Hablamos de un niño muy fuerte, ese es el término técnico", señaló en Meganoticias, lo que traerá consigo abundantes lluvias con riesgo de desbordes e inundaciones.

"Lo hemos venido anunciando desde hace meses, la instalación del niño es inminente y ahora, esta semana, la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica), que es el servicio que monitorea el estado de la atmósfera y también del océano, (...) subió la probabilidad que el niño se instale ahora, en semanas, al 82%", agregó. Sin embargo, aún no se dictamina cuál será la intensidad de este fenómeno.

Meganoticias / Mega

Las características conocidas son "mucha lluvia con calor en sectores de cordillera, o sea, no nieva, por lo tanto crece en los ríos, aumenta su caudal y hay peligro de desborde. (...) Llueve donde debe nevar".

El peor niño Godzilla

Desde la existencia de instrumentos, el niño más intenso fue el de 1982. Sin embargo, estudios paleoclimatológicos establecen que el más mortífero fue el de 1877. En este sentido, imágenes comparativas sobre la temperatura superficial del mar muestran amplias similitudes entre ese evento y la situación actual.

Sepúlveda hizo un llamado a la calma, pues precisamente la información permite actuar preventivamente: "No es ser alarmista, es prepararnos para algo que puede ser intenso. Hay que prepararse".

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