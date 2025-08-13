"Lo tuve inconsciente": Gonzalo Valenzuela recuerda complejo momento que vivió por enfermedad de su hijo mayor

13 ag. 2025 - 19:30 hrs.

Gonzalo Valenzuela revela nuevos detalles sobre la crisis de epilepsia que sufrió su hijo Silvestre en 2023. El hijo mayor de su antiagua relación con Juana Viale enfrentó un episodio crítico que afectó al actor.

En una entrevista, el esposo de Kika Silva contó cómo el desconocimiento sobre la enfermedad que tuvo al inicio cambió su vida. El actor vivió el trauma cuando atendió solo a su hijo durante su primera convulsión.

La experiencia de Gonzalo Valenzuela con la enfermedad de su hijo

“Es importante poder compartir estas experiencias, porque yo me cagué entero. Yo no sabía cómo... qué es lo que era, qué es lo que le estaba pasando. Fue conmigo, lo tuve inconsciente, mucho rato”, comenzó relatando en el pódcast “Código Púrpura”.

“Se me pasó de todo por la cabeza. La ignorancia en estos temas es súper complejo”, agregó en el episodio, reseña Meganoticias.

En 2023 el actor contó en detalle aquel momento crítico: "Estaba en mi casa, mis hijos pidieron dormir en mi cama. Cuando me fui a acostar, desperté con unos golpes. Silvestre estaba en un estado irreconocible. Se me paralizó el cuerpo, lo agarré en brazos para que su hermano no despertara. Salí corriendo con él".

Gonzalo admitió su mayor temor: "Pensé que se me había muerto en un minuto: pálido, labios morados, ojos desorbitados. Luego que terminaron las convulsiones estuvo inconsciente mucho rato".

Afortunadamente, en ese momento un vecino los trasladó en la madrugada a la clínica, donde le diagnosticaron epilepsia. "Me calmé un poco. Pero había que hacer estudios para saber cuál era, hay distintos grados", dijo.

