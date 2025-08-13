"Buena alimentación y...": Pangal Andrade cuenta cómo logró su objetivo físico para posar en ropa interior

13 ag. 2025 - 18:30 hrs.

Durante esta jornada, Pangal Andrade, Pamela Díaz y Pedro Astorga han estado en todos los portales de espectáculo.

La razón se debe a que las tres figuras fueron protagonistas de una campaña de ropa interior, donde se lucieron con sus poses.

En las imágenes reveladas por los influencers, se les vió modelando frente a la cámara, mientras usaban calzoncillos y sostenes de la firma.

El desafío de Pangal Andrade

Ahora, Pangal Andrade entregó más detalles sobre esta incursión en el modelaje junto a su primo y a la animadora: "Día full. Con buena alimentación y deporte logré llegar a mi objetivo".

Recordemos que el pasado 28 de julio, el deportista había anunciado que se sometería a un desafío para alcanzar su mejor forma física, pero no reveló cuál era: "Lo que vamos a hacer ahora es un cambio radical, no sé si lo lograré, pero tenemos 12 días".

Tras lo anterior, su prima Sara Astorga, nutricionista, entregó más detalles del plan que iban a seguir: "Vamos a fomentar tu musculatura al máximo y lo que nunca hemos hecho, con un poco de deshidratación totalmente natural, aumentando el ejercicio, cambiando la alimentación, es un desafío grande".

