"Buena alimentación y...": Pangal Andrade cuenta cómo logró su objetivo físico para posar en ropa interior
Durante esta jornada, Pangal Andrade, Pamela Díaz y Pedro Astorga han estado en todos los portales de espectáculo.
La razón se debe a que las tres figuras fueron protagonistas de una campaña de ropa interior, donde se lucieron con sus poses.
En las imágenes reveladas por los influencers, se les vió modelando frente a la cámara, mientras usaban calzoncillos y sostenes de la firma.
El desafío de Pangal Andrade
Ahora, Pangal Andrade entregó más detalles sobre esta incursión en el modelaje junto a su primo y a la animadora: "Día full. Con buena alimentación y deporte logré llegar a mi objetivo".
Recordemos que el pasado 28 de julio, el deportista había anunciado que se sometería a un desafío para alcanzar su mejor forma física, pero no reveló cuál era: "Lo que vamos a hacer ahora es un cambio radical, no sé si lo lograré, pero tenemos 12 días".
Tras lo anterior, su prima Sara Astorga, nutricionista, entregó más detalles del plan que iban a seguir: "Vamos a fomentar tu musculatura al máximo y lo que nunca hemos hecho, con un poco de deshidratación totalmente natural, aumentando el ejercicio, cambiando la alimentación, es un desafío grande".
Leer más de