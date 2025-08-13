Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

"Buena alimentación y...": Pangal Andrade cuenta cómo logró su objetivo físico para posar en ropa interior

  • Por Fernanda Vielma
'Buena alimentación y...': Pangal Andrade cuenta cómo logró su objetivo físico para posar en ropa interior Instagram

Durante esta jornada, Pangal Andrade, Pamela Díaz y Pedro Astorga han estado en todos los portales de espectáculo.

La razón se debe a que las tres figuras fueron protagonistas de una campaña de ropa interior, donde se lucieron con sus poses. 

Ir a la siguiente nota

En las imágenes reveladas por los influencers, se les vió modelando frente a la cámara, mientras usaban calzoncillos y sostenes de la firma. 

El desafío de Pangal Andrade

Ahora, Pangal Andrade entregó más detalles sobre esta incursión en el modelaje junto a su primo y a la animadora: "Día full. Con buena alimentación y deporte logré llegar a mi objetivo". 

Instagram

Recordemos que el pasado 28 de julio, el deportista había anunciado que se sometería a un desafío para alcanzar su mejor forma física, pero no reveló cuál era: "Lo que vamos a hacer ahora es un cambio radical, no sé si lo lograré, pero tenemos 12 días".

Te puede interesar

Tras lo anterior, su prima Sara Astorga, nutricionista, entregó más detalles del plan que iban a seguir: "Vamos a fomentar tu musculatura al máximo y lo que nunca hemos hecho, con un poco de deshidratación totalmente natural, aumentando el ejercicio, cambiando la alimentación, es un desafío grande".

Todo sobre Pangal Andrade

Leer más de

Minuto a minuto