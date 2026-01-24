"Lo encontré dándole un beso a otra": El mensaje de Ignacia Antonia que confundió a sus fans

24 en. 2026 - 09:00 hrs.

"Amiga, sal de ahí"; "Amiga, date cuenta"; "Amiga, corre". Esos son algunos de los mensajes que escribieron los internautas en un video de Ignacia Antonia, donde hace un comentario sobre su pareja, el cantante Ak4:20.

El músico urbano y la creadora de contenidos se convirtieron en padres a mediados de diciembre, poco después de mudarse juntos. Ahora gran cantidad de publicaciones de la influencer de 24 años giran en torno a su maternidad, sin perder su creatividad y sentido del humor.

El confuso mensaje de Ignacia Antonia

"Lo encontré dándole un beso a otra, le dije que era ella, o yo, y me dijo que a ella la amaba más que a nadie en el mundo. Y aún así me quedé", escribió Ignacia Hernández en un post de TikTok, que inicia con una imagen suya en el baño.

Algunos seguidores de la joven madre parecieron confundirse con su publicación, pues le recomendaron incesantemente "salir corriendo de ahí".

Y esa era la intención de Ignacia, pues luego aparece una segunda postal que desvela el significado del mensaje: Ak4:20 besando tiernamente en la mejilla a su bebita, Amelia.

"Qué miedo estos posts"; "Es broma, entiendan"; "Todos se ofenden, pero en realidad habla de su hija", escribieron algunos usuarios al caer en cuenta de que era una treta.

Otros, en cambio, le siguieron el juego y comentaron con el mismo tono sarcástico: "Y ella es más joven que tú, así son ellos"; "Ten cuidado, te lo van a robar"; "Soporta, tú eres la otra".

