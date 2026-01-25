Logo Mega

"Me muestra lo que aprendió hoy": Carla Jara revela con orgullo otro talento de su hijo Mariano

  Por Roselín Acosta
Carla Jara revela con orgullo otro talento de su hijo Mariano

Carla Jara es una mamá orgullosa y no duda en mostrar el increíble talento que tiene su hijo Mariano, fruto de su anterior relación con Francisco Kaminski, para desempeñarse en diferentes ámbitos de su vida.

El pequeño de 10 años no solo practica en la Juventus Academy, una escuela formativa del club italiano de fútbol para jóvenes, también se defiende en ping pong, y ahora suma un nuevo pasatiempo a su lista de pasiones.

El talento musical del hijo de Carla Jara

Entre entrenamientos y juegos, el hijo de Carla Jara encontró un espacio para explorar la música. En una historia de Instagram de la presentadora, se lo ve tocar con sorprendente precisión y ritmo una batería electrónica. 

Me muestra la canción que aprendió hoy”, resaltó la joven madre con entusiasmo. “Cómo la goza”, agregó sobre esta muestra de talento que hizo su hijo en plena noche, a las 00:56 horas.

El tema que tocaba Mariano es "Californication", de la banda estadounidense Red Hot Chili Peppers, lo que evidencia su gusto por el rock.

