"Volviendo": Dani Castro regresa a las redes sociales con veraniego outfit

25 en. 2026 - 19:00 hrs.

Semanas después de sufrir la pérdida de un embarazo, Dani Castro regresó a sus redes sociales con energías renovadas, actitud positiva y un outfit veraniego que lo dice todo.

A través de sus historias de Instagram, compartió una foto de ella frente a un espejo, en la que posa con un elegante y sensual outfit en tono burdeos, ideal para lucir durante esta temporada.

Dani Castro y su vestido lencero

En su registro, Dani lleva un ajustado vestido lencero de transparencias y encaje que resalta su figura, a través de un atractivo corte asimétrico y una abertura en su larga falda.

Instagram @ladanicastror

La influencer completó su look con accesorios coloridos, como collares y pulseras que aportan un toque playero al conjunto. Su maquillaje natural y mirada serena acompañan la imagen.

"Volviendo", escribió Dani Castro junto a su historia, una palabra que resume su momento actual.

