"Qué regalo tan grande nos da la vida": Nadia Ferreira y Marc Anthony esperan la llegada de su segundo hijo

28 en. 2026 - 17:40 hrs.

La modelo Nadia Ferreira y Marc Anthony confirmaron a través de una publicación de Instagram que están esperando su segundo hijo juntos, noticia que llega junto al tercer aniversario de matrimonio de la pareja.

En la imagen que publicaron, se ven sus manos y las de su hijo Marco, sobre la pancita de la modelo, dando así la bienvenida al nuevo integrante de la familia.

"Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande", agregó la modelo en la tierna publicación.

El octavo bebé para Marc Anthony

Si bien la pareja va por su segundo bebé, para Marc es su octavo, ya que el artista tiene hijos de sus relaciones anteriores.

En concreto, son Arianna y Chase con Debbie Rosado; Cristian y Ryan con Dayanara Torres; los mellizos Emme y Maximillian con Jennifer Lopez; y Marco Antonio Jr con Nadia Ferreira.

La noticia ha provocado una ola de comentarios positivos por parte de fans y figuras del entretenimiento, celebrando este nuevo capítulo para la familia.

