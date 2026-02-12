Con beso incluido: Fernando Solabarrieta y Luka Tudor hicieron las paces de una forma muy especial

12 feb. 2026 - 08:30 hrs.

Fernando Solabarrieta y Luka Tudor tienen una linda amistad. Sin embargo, sus discusiones siempre escalan bastante, por lo que terminan peleados y sin pedirse disculpas.

De hecho, durante uno de los últimos de su programa en la radio La Metro, ambos intercambiaron distintos puntos de vista, pero una vez más la rabia y enojo los cegó, terminando en una acaladorada discusión.

Fue esto lo que los llevó a los siguientes días a intentar reconciliarse para que su amistad siguiera un buen curso, pero todo se subió "de tono".

Fernando Solabarrieta y Luka Tudor se reconciliaron

Y es que frente a sus compañeros de equipo y trabajo, Solabarrieta y Tudor cerraron sus diferencias mientras se abrazaban, instante en el que Fernando baja las manos y le da un agarrón en el trasero a su amigo.

Es en ese momento donde Luka se aprovecha de la instancia, lo toma del cuello y de inmediato le da un beso a su compañero, quien se lo corresponde, pero luego sonríe y se limpia la boca.

En ese mismo instante, Solabarrieta afirmó que no es la primera vez que Luka le da un beso para terminar con una discusión.

