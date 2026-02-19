"Te voy a extrañar toda mi vida": Claudio Michaux confirma la muerte de su madre y realiza emotivo homenaje

19 feb. 2026 - 10:10 hrs.

Este miércoles por la tarde el comediante Claudio Michaux dio a conocer el fallecimiento de su madre tras una larga lucha contra el cáncer.

A través de redes sociales, el humorista realizó un carrusel de fotografías y videos en donde dejó registro de distintos momentos que vivió con su madre.

Michaux aprovechó de realizar esta publicación para honrar la memoria de su madre, quien siempre lo apoyó en todos sus proyectos, especialmente tras dar el salto a la televisión y stand up comedy.

Claudio Michaux despide a su madre

"Gracias por amarme tanto. Te voy a extrañar toda mi vida, Mamá", escribió Michaux en una publicación donde se puede apreciar instancias que compartieron en familia, juntos, corriendo, riendo y siendo felices.

Hace un par de días, Michaux había visitado al pódcast Valgoio y contó que hace unas semanas había viajado a Noruega, donde vivía su madre, para despedirse de ella.



"La fui a ver hace poco para despedirme. Es lo más triste que me ha pasado en la vida. Volví de ese viaje un día antes del Festival de Las Condes", expresó Michaux, mientras que en su publicación recibió el cariño de seguidores, colegas y amigos.

