"Gracias y perdón": El saludo de Daniel Fuenzalida por el Día Internacional de la Mujer

Este domingo 8 de marzo, Daniel Fuenzalida realizó un saludo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

El comunicador utilizó su cuenta de Instagram para compartir una fotografía en la que aparecen dos mujeres muy importantes en su vida.

"Gracias y perdón"

Una de ellas es su madre, María Teresa Ferdinand, quien falleció en 2021 producto del coronavirus.

La otra mujer que aparece es Ignacia Fuenzalida, enfermera de profesión e hija del animador, quien actualmente tiene 24 años.

La fotografía, publicada a través de sus historias de Instagram, aparece acompañada del texto "Gracias y perdón", junto a un sticker conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer.

