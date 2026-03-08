Daniela Castro actualiza su estado de salud tras perder su embarazo y comparte profunda reflexión

08 mar. 2026 - 14:28 hrs.

Daniela Castro compartió una profunda reflexión sobre su presente personal y el proceso que ha vivido tras la pérdida de su embarazo, experiencia que, según contó, marcó un antes y un después en su vida.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer publicó una fotografía acompañada de un mensaje donde reveló que recientemente asistió a su último control médico. En la publicación, también habló sobre cómo este difícil momento la transformó profundamente.

"Guapirulis hoy tuve mi último control. Ya está todo check. El doc me dijo algo que me quedó dando vuelta: 'estás diferente, como más calmada'", escribió.

En el mismo mensaje, la figura televisiva aseguró que esta experiencia significó un importante crecimiento personal. "Es heavy como todo lo que viví me transformó, soy una nueva Dani. Hubo un crecimiento tan grande y mi nueva versión la estoy disfrutando y vino para quedarse", expresó.

Asimismo, Castro reflexionó sobre el significado que tuvo este proceso en su vida. "Todo pasa por algo, mi mini yo me vino a enseñar demasiado y está siempre conmigo. Gracias a ustedes por su amor", agregó.

Instagram

Daniela Castro y su nueva mirada sobre la vida

Junto con esto, la cocinera también abordó este proceso en una entrevista con el podcast Más que titulares, donde confesó que actualmente está redescubriéndose y replanteando la forma en que quiere vivir su vida.

"Me cansé de ser la mujer empoderada y de hecho, ya no quiero ser más la mujer empoderada", afirmó.

Según explicó, durante muchos años sintió que debía asumir distintos roles con mucha fortaleza, algo que hoy desea dejar atrás para conectar con una versión más tranquila de sí misma. "Me aburrí. Llevo 37 años de mi vida siendo la niña, niño y siendo Daniel. Quiero ser Daniela, la princesa, que me digan '¿Te llevo las bolsas?' y yo decir sí", sostuvo.

Finalmente, Daniela Castro aseguró que hoy atraviesa un proceso de reconstrucción personal. "Soy ahora otra persona y estoy descubriendo quién soy. Me estoy rearmando ahora", concluyó.

Todo sobre Entretenimiento