El mensaje de Ignacia Antonia por el Día de la Mujer: "Hoy podamos elegir la vida que queremos"

08 mar. 2026 - 16:02 hrs.

Este domingo 8 de marzo, Ignacia Antonia compartió una potente reflexión en el marco del Día Internacional de la Mujer.

A través de sus historias de Instagram, la influencer publicó un post haciendo alusión a esta jornada conmemorativa.

"Gracias a todas las mujeres que no aceptaron el lugar que el mundo les dijo que si debían ocupar, a las que rompieron reglas, a las que alzaron la voz... Porque gracias a ellas hoy podemos elegir la vida que queremos", se lee en la publicación.

La reflexión de Ignacia Antonia

Junto con esto, Ignacia Antonia también dedicó sus propias palabras por el Día Internacional de la Mujer.

"Hoy 8 de marzo conmemoramos a todas esas mujeres que lucharon para que hoy podamos elegir la vida que queremos", expresó en la misma historia de Instagram.

